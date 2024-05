Ifoa ha inaugurato una nuova sede a Sassuolo

È già operativa, ma è stata ufficialmente inaugurata ieri la nuova sede Ifoa di Sassuolo in via Mazzini 182, che si aggiunge alle altre 13 sedi (oltre a due Punti di Presenza) in 7 regioni italiane. Ieri mattina, taglio del nastro e brindisi. L’ente di formazione torna così stabilmente a Sassuolo.

Ifoa è già ben noto a persone e aziende del territorio per aver strutturato e valorizzato nel tempo la formazione professionale come risposta concreta alle esigenze del mercato, in un ecosistema virtuoso che ha visto nascere anche altre realtà formative, formando ruoli junior focalizzati sui settori ICT e gestione aziendale.

“Ifoa torna a Sassuolo con la mission di contribuire a colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro in un mercato in continua evoluzione, facendo da ponte tra persone e aziende” dichiara Umberto Lonardoni, Direttore Generale di Ifoa. “Proseguiamo un lavoro avviato già negli anni Novanta, grazie al quale, per esempio, diversi giovani che abbiamo formato rivestono oggi ruoli manageriali nel comparto ceramico, favorendone così il successo e l’espansione all’estero.”

“Ampliando le funzioni del Punto di Presenza, nato per servire in modo completo tutta la provincia modenese con lo Sportello Servizi per il Lavoro accreditato dalla Regione Emilia Romagna, la nuova sede Ifoa punta anche a potenziare la sua funzione di accompagnamento e reinserimento delle persone nel mondo del lavoro” commenta Barbara Bianchi, Responsabile della Linea nazionale Sportelli Lavoro, Orientamento e Placement, che aggiunge: “Saranno proposti percorsi di orientamento e affiancamento, volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta, oltre all’attivazione di tirocini, programmi di consulenza e accompagnamento all’avvio di impresa e formalizzazione delle competenze”.

Contatti: Via Mazzini, 182/A-B (1° piano) Sassuolo (MO) T: +39 0536 1888184

ifoasassuolo@ifoa.it