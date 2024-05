La sede del CUS More di Modena ha ospitato la cerimonia di consegna dei premi di studio USE – Unimore Sport Excellence, che vengono assegnati ogni anno a studenti e studentesse aderenti al programma USE che hanno ottenuto risultati rilevanti in competizioni nazionali o internazionali.

I Premi assegnati in questa edizione 2023/24, grazie al contributo di tutti coloro che hanno scelto di sostenere la doppia carriera accademico-agonistica degli atleti e delle atlete Unimore sono sei: tre Premi di Studio Mattia Dall’Aglio, due Premi di Studio Luciano Landi e un Premio SAU Group.

“Mi complimento con le studentesse e gli studenti – Delegata del Rettore per lo Sport Prof.ssa Isabella Morlini – che oggi abbiamo premiato: il loro esempio mostra come, con tenacia e determinazione, si possano raggiungere formidabili traguardi sia in ambito accademico sia in ambito sportivo. Il numero sempre maggiore di studenti ammessi al programma Unimore Sport Excellence attesta come sia viva la richiesta di poter conciliare sport agonistico di alto livello e studio universitario e di come il nostro Ateneo sappia rispondere a questa richiesta in maniera puntuale ed appropriata e sappia riconoscere, fra i valori fondanti dello sport, anche quello di strumento efficace di formazione e insegnamento di vita per i giovani”.

Il Premio Mattia Dall’Aglio, istituito nell’Anno Accademico 2017/18 in memoria dello studente atleta Mattia Dall’Aglio deceduto nell’agosto del 2017, per volontà della Famiglia che ogni anno contribuisce economicamente, insieme ad un gruppo di amici. I Premi di Studio Mattia Dall’Aglio ammontano a 2.500,00 € vengono assegnati ad un massimo di 4 studenti ammessi al progetto UNIMORE SPORT EXCELLENCE che risultino possedere un curriculum sportivo ed un curriculum accademico di eccellenza. Ai fini dell’aggiudicazione del Premio, viene data priorità a studenti con condizione economica disagiata, desumibile dal valore ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, non superiore a € 37.500,00.

I vincitori sono:

Mattia Bettuzzi, studente di Fisioterapia, campione serie A1 italiano maschile outdoor hockey su prato 23/24

Martina Colonna, studentessa al secondo anno del Ccorso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria giocatrice in serie A1 nel Collecchio softball, con presenze in Nazionale e Coppa Italia.

Ester Paolini

studentessa del corso di laurea magistrale in PUBBLICITÀ, COMUNICAZIONE DIGITALE E CREATIVITÀ D’IMPRESA, è giocatrice di pallavolo, capitana della squadra del CUS MORE che lo scorso anno si è qualificata per la prima volta ai Campionati Nazionali Universitari e quest’anno ha ripetuto l’impresa.

Il Premio Luciano Landi giunge alla sua quarta edizione ed è stato istituito per volontà della Famiglia Landi nell’A.A. 2020/21 in memoria del Direttore Tecnico Sportivo Luciano Landi, prematuramente deceduto nell’agosto del 2020. La Famiglia ha donato e donerà 5000 euro l’anno per quattro anni, a partire dal 2021, per il finanziamento di due premi di studio del valore di 2500 euro ciascuno. Luciano Landi, allenatore e direttore sportivo della Associazione Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco di Modena, nel corso della sua lunga attività di allenatore di nuoto ha contribuito alla crescita di tanti giovani atleti che sotto la sua guida esperta hanno raggiunto importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale, tra questi, Mattia Dall’Aglio.

I vincitori dei Premi Luciano Landi 2023/24 sono:

Giorgia Agazzotti, studentessa del Corso di laurea in Economia e Marketing Internazionale Campionessa Italiana Junior di Pentathlon moderno

Alessandra Morandi, studentessa al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Analisi, Consulenza e Gestione finanziaria, campionessa italiana promesse della staffetta 4X400 m

Il Premio SAU Group, alla terza edizione, è stato istituito grazie al contributo dell’azienda modenese.

Il vincitore di quest’anno è:

Michele De Berti, studente del Corso di Laurea in Medicina che ha conquistato la medaglia d’oro negli 800m ai CNU 2023 di Camerino

“Mi congratulo con tutti gli studenti – sportivi che hanno partecipato al bando Unimore Sport Excellence e ringrazio sentitamente tutte le società sportive del territorio che ci hanno concesso gli atleti per le nostre squadre che hanno preso parte ai Campionati Nazionali Universitari, nonostante la contemporaneità dei loro rispettivi campionati – ha aggiunto il Presidente del CUS Mo.Re dott. Diego Caravaglios. La giornata odierna è il primo passo ufficiale verso i Campionati Nazionali Universitari, che quest’anno si svolgeranno a maggio tra Isernia, Termoli e Campobasso. Abbiamo già raggiunto un risultato storico che è quello di qualificare tutti gli sport a squadre alla manifestazione (unico Cus in Italia insieme a Parma). Oltre agli sport a squadre saremo presenti anche con i nostri studenti/atleti negli sport individuali”.

In occasione della cerimonia di premiazione è stata presentata anche la Squadra UNIMORE SPORT EXCELLENCE 2024 e la rappresentativa del CUS MO.RE che parteciperà ai prossimi Campionati Nazionali Universitari.

Il programma Unimore Sport Excellence, sottoscritto da CONI e Unimore nel giugno 2017, è destinato a supportare l’attività di apprendimento e di formazione universitaria di studenti-atleti che svolgono con continuità un’attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale. Nell’Anno Accademico 2023/24 gli studenti-atleti ammessi al programma USE sono stati 86 37 studentesse e 49 studenti.