Attraversamenti pedonali sicuri e semaforo all’incrocio di Cibeno

Nell’incrocio fra la 468R, via della Costituzione e via Chiesa di Cibeno saranno realizzati attraversamenti pedonali “sicuri” e un impianto semaforico: è stato infatti approvato, con determina dirigenziale, il “Documento di Indirizzo alla Progettazione”.

Si tratta di una intersezione ad alta densità di traffico, sia veicolare sia ciclopedonale, essendo la 468R un asse di attraversamento in direzione nord-sud dell’abitato di Carpi, « con la presenza – si legge nella relazione tecnica – di una semi curva, circa 80 m a nord dell’incrocio, che ostruisce in parte la visibilità, rendendo difficoltose le immissioni dei veicoli » dalle due suddette vie laterali. L’obiettivo dell’intervento è regolamentare l’intero incrocio mediante la realizzazione di un impianto semaforico che gestisca il traffico nelle varie direzioni dell’incrocio.

Sono inoltre previsti: la risagomatura dell’aiuola sud-est per consentire a chi proviene da via Chiesa un’agevole immissione in via della Costituzione; la realizzazione di un percorso pedonale sul lato sud di via Chiesa, collegato al percorso esistente a nord, con un nuovo attraversamento pedonale a raso in posizione mediana alla via, e il ripristino di quello rialzato in corrispondenza dell’approdo della pista ciclopedonale proveniente da nord, ed in prossimità dell’incrocio con via Canale di Cibeno, con contestuale eliminazione dall’attraversamento pedonale rialzato in prossimità dell’incrocio con via Roosevelt.

Si stima che il cantiere possa partire dopo l’estate e concludersi entro l’anno.