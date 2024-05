Maggio europeo a Bologna, il programma di iniziative in occasione della Festa dell’Europa

Anche quest’anno a maggio l’Europa è protagonista con l’edizione 2024 della rassegna Conversazioni d’Europa, promossa dai servizi Europe Direct del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna attorno alla Festa dell’Europa, che ricorre il 9 maggio per celebrare la Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, considerata l’atto di nascita dell’Unione europea. Si tratta di una serie di iniziative in programma fino al 7 giugno che, grazie al contributo dei partner che vi collaborano da sempre e dei numerosi attori che si muovono sul territorio locale e internazionale, intendono aprire uno sguardo privilegiato sull’Europa e stimolare un dialogo sull’Unione europea e sul suo futuro.

Giovedì 9 maggio è prevista, al crepuscolo, l’illuminazione di Palazzo del Podestà con i colori della bandiera europea.

Lunedì 13 maggio alle 13, nella sala del Consiglio comunale di Palazzo d’Accursio, si terrà la sessione europea del Consiglio. La seduta si aprirà con il saluto della Presidente del Consiglio comunale. A seguire, l’intervento di Pietro Manzini, docente di diritto dell’Unione europea dell’Università di Bologna, e conclusioni del Sindaco. La sessione europea sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Oltre a festeggiare il compleanno dell’Unione europea, gli eventi di questo maggio 2024 mirano anche scoprire in cosa consistono le elezioni del Parlamento europeo, che si terranno il l’8 e il 9 giugno. Tra questi, si segnala in particolare il corner informativo sulle elezioni europee che sarà attivo dal 9 maggio e fino al 7 giugno presso la biblioteca Salaborsa. Il corner vedrà il coinvolgimento dei giovani volontari del Servizio Civile e i tirocinanti dell’Informagiovani del Comune di Bologna, che hanno preso parte al percorso info-formativo presso lo Sportello Europe Direct e che svolgeranno attività di informazione e orientamento sulle elezioni europee.

In programma anche seminari informativi online per esplorare il mondo della mobilità e delle opportunità di studio, tirocinio, lavoro e volontariato all’estero per studenti universitari e neolaureati.

Per informazioni

Sportello Europe Direct

Piazza Maggiore,6 Bologna

Tel. 051 2193158

Email: sportelloeuropedirect@comune.bologna.it

http://www.comune.bologna.it/europedirect/