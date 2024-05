Contributi per l’affitto ad altre 185 famiglie modenesi

Altre 185 famiglie modenesi nei prossimi giorni riceveranno il contributo per la locazione previsto dal Fondo regionale per l’affitto 2022 per sostenere nuclei in difficoltà con il pagamento del canone.

Le risorse che hanno consentito di rifinanziare nuovamente il fondo, permettendo un quarto scorrimento della graduatoria dei beneficiari, sono rese disponibili, per 100mila euro, da apposito emendamento al Bilancio approvato dal Consiglio comunale lo scorso dicembre e per ulteriori 150 mila euro circa dal Fondo morosità incolpevole (delibera di Giunta dell’aprile 2024).

L’Ufficio Casa ha pertanto provveduto a effettuare il quarto scorrimento della graduatoria dei beneficiari. La graduatoria è online sul sito istituzionale (www.comune.modena.it) consultabile dai richiedenti nel rispetto e tutela della Privacy. Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Casa tel. 059/2034444 (contributo.affitto@comune.modena.it)

L’accredito del contributo, pari a tre mensilità del canone fino a un importo massimo di 1.500 euro, avviene direttamente sul conto corrente indicato al momento della presentazione della domanda e i beneficiari vengono avvertiti dell’emissione del mandato di pagamento tramite sms.

Complessivamente le domande giunte all’Ufficio Casa per ottenere il contributo sono state 3.801 (66.526 su tutto il territorio regionale) di cui 3.514 ammesse perché in possesso dei requisiti. Grazie alle risorse del fondo regionale e a quelle messe in campo a più riprese dall’amministrazione comunale a Modena ne sono state finanziate 2.016 che, con questo nuovo scorrimento della graduatoria, diventano 2.201.