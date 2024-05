Anziani e fragili: un nuovo servizio di odontoiatria a domicilio a Ravenna, Forlì e Provincia

A Ravenna è stato attivato un innovativo servizio di odontoiatria a domicilio, curato dagli specialisti della Dental Unit del Ravenna Medical Center.

Il progetto si rivolge principalmente a persone anziane, fragili e con disabilità, impossibilitate a recarsi presso gli studi dentistici. Le sinergie sul territorio consentiranno di portare il servizio all’interno delle RA, RSA e dei centri diurni per anziani di Ravenna, Forlì e Provincia. La stretta collaborazione con le direzioni delle strutture e con le associazioni del territorio ha permesso di mettere a punto un programma di intervento che si rivolge non solo alle case protette ma anche a pazienti presso il proprio domicilio.

“Riscontriamo spesso che il paziente anziano trascura la prevenzione e il mantenimento di una bocca sana – commentano dal team del Ravenna Medical Center. Questi aspetti passano infatti in secondo piano rispetto ad altre problematiche (come, ad esempio, aspetti di salute che riguardano il cuore, il movimento o anche la memoria). Si rivolgono a noi quando ormai il dolore è acuto, quando ci sono denti che ballano o ancora nel caso di perdita o rottura di protesi dentaria”.

Con il progetto dell’odontoiatria a domicilio, Ravenna Medical Center vuole essere là dove ci sono i pazienti fragili, nelle case di riposo e case-famiglia. Un protocollo minuzioso fa in modo che le visite domiciliari avvengano in sicurezza anche in ambito extra-ospedaliero attraverso procedure mirate e strumentazione sterile e dedicata. Oltre al servizio di pronto soccorso endodontico del dente (apertura della camera pulpare), tra le procedure che è possibile svolgere al domicilio vi sono: visita specialistica e sondaggio parodontale, ablazione tartaro con istruzione/formazione al mantenimento dell’igiene orale, levigature radicolari, legatura dei denti e/o splintaggio, estrazione semplice di dente o radice, estrazione complessa di dente o radice in semi inclusione, interventi di piccola chirurgia orale (ad esempio incisione ascessi, toilette chirurgica alveolare, livellamento creste alveolari, asportazione gengivale tipo epulide), asportazione di cisti mascellare e/o mandibolare, ricostruzioni, riparazioni e ribasamento di protesi mobile.

Gli appuntamenti per le prestazioni domiciliari si possono richiedere attraverso il numero 348 9322686 o all’indirizzo mail odontoiatria-rmc@gvmnet.it

Per maggiori informazioni: www.ravennamedicalcenter.it