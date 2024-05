Online gli esiti di ‘Mi metto all’Opera’ 2024

Pubblicato sul sito della Fondazione di Modena l’elenco dei progetti ammessi al contributo nell’ambito del Bando Mi metto all’Opera 2024, lo strumento di Fondazione di Modena che mette a disposizione un milione e 350 mila euro per progetti a sostegno di cultura e benessere sociale, patrimonio dinamico e cultura creativa.

Il budget (715mila euro per i progetti presentati dagli enti locali, 635 mila euro per quelli proposti da soggetti privati) è andato a sostegno di 37 progettualità.

Per il Comune di Modena hanno trovato sostegno progetti come “Notti Europee” ed “Estate Modenese”, per l’area montana una nuova edizione di “Appennino in Scena”, la rassegna di eventi ed iniziative volte alla promozione culturale e turistica del territorio del Frignano; si conferma anche quest’anno il sostegno alle rassegne musicali, cinematografiche, teatrali e letterarie in diversi territori che comprendono Sassuolo (“Sassuolo cultura diffusa” e “Sassuolo torna a teatro”), Castelnuovo Rangone con la “Music Experience” e il “Palcoscenico per la città” a Fiorano Modenese. “Insieme per la Cultura” è il progetto proposto dal Comune di Castelfranco Emilia, sostenuto insieme con “A riveder le stelle” riproposto quest’anno nella nuova edizione dal Comune di Formigine. C’è anche “La Repubblica Partigiana di Montefiorino” e, tornando al Comune di Modena, non mancheranno le edizioni 2024 di “Archivi e memorie digitali” e “Modena Media Arts”.

Passando ai soggetti privati e al mondo associativo si conferma il sostegno alla Musica “colta”, in grado di rinnovarsi e abbracciare pubblici sempre più vasti come il festival Grandezze & Meraviglie, il progetto “Musica, Canto, Parola” della Gioventù Musicale d’Italia, la nuova stagione degli Amici della Musica Mario Pedrazzi e “Armoniosamente” degli Amici dell’Organo. Il sostegno alla musica non manca anche per l’Accademia musicale del Frignano e per gli Amici del Progetto Musica, l’associazione che presenta quest’anno la nona edizione del “Fanano Saxophone Week”. “La delizia della grande musica” è invece il nuovo progetto musicale della Scuola Corale G. Puccini di Sassuolo e, sempre con il sostegno della Fondazione di Modena verrà realizzato “Echi di Voci dal nord”, un viaggio proposto dall’Associazione Corale “Evaristo Pancaldi”.

L’associazione culturale che sostiene il giornalismo di qualità in tutte le sue forme, DIG, ottiene il sostegno con la proposta “Dig Screen Education”, InStabile invece lavora a favore del profondo legame tra cultura, comunità e natura e vince con l’iniziativa “FRAIL”. Si prosegue con “I luoghi della Voce”, il progetto proposto dall’Accademia musicale del Frignano, mentre Amigdala quest’anno organizza con il sostegno della Fondazione “Becoming. Vent’anni di futuro tra arte e immaginazione civica”. Hanno trovato spazio altre iniziative legate al teatro partecipativo come quella ideata dal Teatro dei Venti che, con la sua arte, promuove un’azione di coesione sociale e rigenerazione dei territori. Sostenute anche le progettualità di Fondazione Teatro Carani, che debutta come beneficiario del bando, Artisti Drama, ATER Fondazione, STED e Quinta Parete a Fiorano e Sassuolo con “Aria Aperta Teatro Festival KIDS”. Nell’ambito del cinema si rinnova il sostegno all’Ennesimo Film Festival, all’Associazione Circuito Cinema e alla diciannovesima edizione del Nonantola Film Festival. Sempre a sostegno di una cultura diffusa, su tutta l’area d’intervento della Fondazione, tra le progettualità dell’Appennino figurano anche le rassegne di Somantica Project con “Le cose semplici” e dell’Associazione Insolita con “Eventi al Covile”.