Modifiche alla circolazione e alla sosta in occasione di “Sassuolo in Fiore”

Torna, puntuale come ad ogni inizio primavera, l’appuntamento con Sassuolo in Fiore: la kermesse florovivaistica presente in centro a Sassuolo sabato 11 e domenica 12 maggio.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione la Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi ha emesso l’ordinanza n°113 del 6 maggio, pubblicata all’Albo Pretorio, che modifica circolazione e sosta nelle giornate di sabato e domenica,

In particolare:

dalle ore 6 di sabato 11 fino alle ore 21 di domenica 12 maggio in piazza Martiri Partigiani (porzione Sud compreso cannocchiale centrale in linea con direttiva via Rocca-Via Battisti), piazza Garibaldi, via Mazzini (tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Viale XX Settembre), sarà in vigore un divieto di transito e sosta/rimozione a tutti i veicoli nei giorni 11-12 Maggio ad eccezione di commercianti, residenti/autorizzati ZTL limitatamente al tragitto per raggiungere o recedere da garage/proprietà private fino alle ore 8,30, dalle ore 12,30 alle 14,30 e dopo le ore 19,30.

Nella giornata del Sabato libero transito sulla carreggiata perimetrale ovest di piazza Martiri Partigiani con obbligo di proseguimento dritto su Via Cavallotti, esclusi autorizzati ZTL; nella giornata di Domenica i residenti di piazza Martiri Partigiani SUD potranno effettuare esodo dell’area attraversando piazzale Roverella, via Racchetta e lo stradello est dal Parco Ducale a passo d’uomo.

Per consentire la sistemazione di appositi banchi dei negozianti in sede fissa, dalle ore 6 e fino alle ore 21 del Sabato e della Domenica, sulle seguenti vie e piazze: via Battisti, via Felice Cavallotti (fino all’intersezione con vicolo Conce, limitata alla giornata di Domenica), via Clelia, via Fenuzzi (tratto compreso tra Via Clelia e Via Caula), via Menotti (tratto tra P.zza Garibaldi e Via Crispi), via Cavedoni, via Farosi, piazzale Teggia (limitata alla giornata di Domenica), via Menotti (tratto tra P.zza Garibaldi e Via Crispi), via Mazzini (tratto tra Viale XX Settembre e Via Aravecchia), sarà in vigore il divieto transito e sosta/rimozione per ambedue le giornate 11-12 Maggio 2024 dalle ore 6,00 alle ore 21,00, esclusi, limitatamente al transito, i commercianti, residenti/autorizzati ZTL per raggiungere o recedere da garage/proprietà private fino alle ore 8,30, dalle ore 12,30 alle 14,30 e dopo le ore 19,30.