In tre gare 11 record personali per i velocisti della Delta Atletica

La Delta Atletica non può che essere contenta del suo reparto velocisti: in 3 gare gli atleti Vandelli, Baccarani, Venturelli, Ferretti e Zanni hanno collezionato 11 record personali tra 100, 200 e 400m.

Andiamo con ordine, partendo dal 47″84 di Massimiliano Vandelli, risultato superlativo che oltre a sfiorare il minimo per i mondiali Junior vale la 5° prestazione regionale all time di categoria e il record societario. Il talento sassolese colleziona inoltre un 21″94 nei 200 m scendendo per la prima volta sotto i 22″ e un 11″06 nei 100 m.

Notevole miglioramento anche per Carlo Alberto Zanni che ottiene un 23″61 nei 200 m e un 11″69 nei 100 m. Valerio Baccarani invece corre un 11″50 nei 100 m, 23″19 nei 200 m e un 52″52 nei 400 m; è la volta di David Venturelli che si migliora nei 100 m grazie ad un buon 11″58 ; infine abbiamo Davide Ferretti che in ripresa da un infortunio sigla un 55″00 nei 400m.

Oltre che agli atleti buona parte del merito va agli allenatori Lorenzo Braglia e Davide Cavani che si dicono molto fiduciosi per la stagione appena iniziata.