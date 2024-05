Caregiver day sabato in in biblioteca Campori a Soliera

Sabato 11 maggio, alle 10 di mattina, la biblioteca Campori di Soliera ospita un’iniziativa nell’ambito del Caregiver day 2024. Nella sala del Castello Campori di piazza Fratelli Sassi 2, si terrà “Biblioteca vivente: il valore della cura”. Sfogliando un ‘libro vivente’, si ascolteranno le storie di caregiver familiari che raccontano delle loro sfide e dei loro successi.

La narrazione ha il potere di trasformare le emozioni in parole, in racconto; aiuta se stessi e gli altri a capire ciò che si è sentito, provato, vissuto; aiuta a conoscersi e a farsi conoscere. Introdurrà e coordinerà l’incontro Licia Boccaletti, presidente di Anziani e non solo, la società cooperativa sociale che gestisce la segreteria organizzativa della manifestazione. Ingresso libero.

L’appuntamento solierese si inserisce nel programma regionale dell’Emilia Romagna “Caregiver e comunità per un nuovo welfare”. Anche quest’anno – per la quattordicesima volta – un ricco programma di eventi gratuiti – convegni, seminari e laboratori – in presenza e online, per “riflettere, confrontarsi, valorizzare e sostenere il ruolo del caregiver familiare nelle nostre comunità come motore di un nuovo welfare”.

Info e iscrizioni: 059 645421, info@anzianienonsolo.it, 393 9096596