A Vignola gli “Young day” per fare incontrare giovani e imprese

Dopo il successo a fine marzo di “Job 4 women”, il Centro per l’Impiego di Vignola, in collaborazione con il Comune di Vignola e il Servizio politiche giovanili dell’Unione Terre di Castelli, propone gli “Young day”, occasione di incontro tra i giovani in cerca di occupazione e le aziende del territorio. I due incontri dedicati ai giovani Under 35 del territorio sono in programma mercoledì 8 e mercoledì 15 maggio, a partire dalle ore 14.30, nei locali della Biblioteca comunale Auris di Vignola.

I due pomeriggi prevedono un momento di incontro plenario, in cui le aziende del territorio si presentano ai ragazzi che partecipano all’iniziativa, raccontano la loro attività e spiegano le proprie necessità in termini di profili professionali. In un secondo momento saranno allestite singole postazioni in cui sarà possibile sostenere colloqui individuali.

Per partecipare è indispensabile la registrazione, scegliendo una delle due date proposte. Per ulteriori informazioni si può inviare una mail a impiego.Vignola@regione.emilia-romagna.it.