A Soliera una domenica tra live music e abbigliamento vintage

Proseguono le “Domeniche di maggio a Soliera”, quattro giornate speciali, ognuna con un proprio filo conduttore: il cibo, la musica e il vintage, i fiori e i giochi. Dalle 10 di mattina alle 19 piazza fratelli Sassi e il centro storico si animano con un piccolo e ricercato mercato hand made, una serie di eventi, animazioni e laboratori, in collaborazione con le attività commerciali locali e le associazioni solieresi.

Domenica 12 maggio il tema è doppio, intrecciando la musica dal vivo e la passione per il vintage, che sia abbigliamento oppure altri generi di accessori, per esempio i dischi a 33 giri in vinile. Il centro solierese è pronto ad animarsi con live music, jam session, buskers, artisti di strada, animazione per bambini e tanto altro.

In apertura di giornata, alle 9.30, in piazza Lusvardi, parte una camminata in compagnia per le vie del paese, organizzata da Airc e Avis perché, come recita il titolo dell’iniziativa, “La salute vien camminando”. Alle 10 l’apertura del Vintage Market con stand specializzati nell’abbigliamento e negli articoli vintage, accompagnati dal flusso sonoro “Un set di altri tempi”. Alle 10 e alle 16.30, in piazza fratelli Sassi, Andrea Bertesi, dopo gli studi alla prestigiosa Berklee di Boston, offre un assaggio del suo talento con due jam session alle percussioni.

Dalle 10.30 alle 12.30, e dalle 16 alle 18.30, spettacoli, laboratori e giochi per bambini a cura di Fabio; alle 11 partono anche i laboratori di uncinetto a cura di Auser Soliera.

Nel pomeriggio alle 15 in piazzetta don Ugo Sitti il Concerto della scuola di musica Arci di Soliera per accompagnare il pubblico attraverso le più note melodie che hanno fatto la storia del rock. Alle 17, nel cortile del Castello Campori, “A primavera sbocciano le storie”, letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni a cura delle volontarie Nati per leggere e della Biblioteca Campori Junior.

Sempre alle 17, in piazzetta don Ugo Sitti, Martina Zaghi e Amudi in concerto. Reduce dal programma Rai “Dalla strada al palco” la splendida voce di Martina interpreta le più famose hit degli anni ’80. Stessa location, ma alle 18 per il concerto del Duo Boa Sorte, formazione che spazia dal pop-rock allo swing e alla bossanova.

Presenti tutto il giorno, con possibilità di pranzare, punti di ristorazione tra cui gli spiedini e le patate fritte, a cura della Parrocchia di Soliera, e gli arrosticini e le patate fritte, a cura del bar Roma. E inoltre piatti e drink di Cafè Amarcode e Il Merlo.

Le domeniche di maggio a Soliera, promosse dal Comune di Soliera e organizzate da SGP Grandi Eventi, proseguiranno domenica 19 maggio Il centro di Soliera si colorerà di tutte le fioriture primaverili, con l’esposizione di vivaisti specializzati, installazioni, laboratori di fiori di carta, mercato creativo e una mostra pittorica a tema, mentre il 26 maggio i giochi di una volta fatti di legno faranno ritrovare il piacere di stare insieme.

Ingresso libero.