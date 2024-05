A Modena la Spring School: “Strumenti per la promozione dell’equità di genere”

La Scuola Primaverile Strumenti per la promozione dell’equità di genere si inserisce all’interno del progetto GE&PA Gender Equality and Public Organizations Percorsi di formazione per l’eguaglianza di genere nella Pubblica Amministrazione e nei territori realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, promosso dal Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore con il supporto organizzativo e il contributo scientifico della Fondazione Marco Biagi e di un gruppo di lavoro formato da componenti dei tre Centri di ricerca di Unimore – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID), Centro di analisi delle politiche pubbliche (CAPP), Laboratorio Genere, Linguaggio e Comunicazione_Digitale (GLIC_D) – e da docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (attraverso il Laboratorio di Economia Locale LEL e il Ce.C.A.P) si inserisce.

La scuola si terrà dal 9 all’11 maggio presso la Fondazione Marco Biagi e offrirà la possibilità di acquisire conoscenze rispetto alla misurazione delle diseguaglianze di genere e al disegno di strumenti di rendicontazione di genere (Piano di Eguaglianza di genere, Bilancio di genere). Un bisogno formativo e di confronto che già nella fase di selezione ha visto un grande interesse testimoniato da più di ottanta domande di ammissione ricevute da tutta Italia, a fronte di trenta posti disponibili che sono stati aumentati fino a cinquanta per accogliere quante più richieste possibili.

“Le risposte che abbiamo ricevuto da tutta Italia per partecipare alla Scuola – afferma la Prof.ssa Tindara Addabbo, Direttrice scientifica del progetto GE&PA – sono state un segnale che ci incoraggia a proseguire nel percorso intrapreso con GE&PA. Si tratta di un’esperienza formativa intensa – prosegue la Prof.ssa Addabbo – che speriamo possa consentire a chi parteciperà la possibilità di dare un contributo per creare organizzazioni e territori sempre più attenti al raggiungimento dell’eguaglianza di genere”.

La scuola sarà aperta da un intervento di Federico Amico, Presidente della Commissione Parità della Regione Emilia Romagna, seguito da Tindara Addabbo, Professoressa ordinaria di Politica Economica (Unimore), Coordinatrice scientifica del progetto GE&PA e dell’Osservatorio Equità di Genere della Fondazione Marco Biagi.

In linea con il progetto scientifico nel quale si inserisce, la Spring School ospiterà lezioni di esperti ed esperte di Unimore di diverse discipline (Prof.ssa Tindara Addabbo, Prof. Thomas Casadei, Prof. Tommaso Fabbri, Prof.ssa Cecilia Robustelli), dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (Prof.ssa Chiara Mussida), dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope (Prof. Edoardo Ales), da ARCO – Action Research for CO-Development (Dott.ssa Caterina Arciprete) e dalla Regione Emilia-Romagna (Dott. Flavio Bruno) e vedrà la condivisione di esperienze maturate nell’ambito del corso di perfezionamento Gender Equality Management in una sessione coordinata dalla Prof.ssa Ulpiana Kocollari (Unimore).

Alle lezioni del mattino del 9 e del 10 maggio si alterneranno laboratori coordinati dalla Dott.ssa Carlotta Barra (Unimore), dalla Dott.ssa. Giulia Favetti (Unime) e dalla Dott.ssa Francesca Nepoti (Unimore) nel corso dei quali le persone partecipanti alla Spring School potranno sviluppare contributi che verranno condivisi nel corso della mattinata dell’11 maggio.

“Grazie al progetto GE&PA, avviato nel 2021 e in fase di conclusione con la scuola e la conferenza internazionale che si terrà il 2 luglio – afferma la Dott.ssa Carlotta Serra, Direttrice della Fondazione Marco Biagi e componente del Comitato di progetto – si è creata una comunità di persone che hanno partecipato da tutta Italia alle iniziative seminariali e formative realizzate e che hanno alimentato il dibattito e il confronto con l’obiettivo di favorire l’eguaglianza di genere nelle pubbliche amministrazioni e nei territori. Come Fondazione Marco Biagi – prosegue la Dott.ssa Serra – saremo al fianco di Unimore per portare avanti questo progetto e rimanere in dialogo con le persone che ci hanno seguito e con i Colleghi e le Colleghe dei Centri di ricerca che hanno condiviso gli obiettivi del progetto”.

Il programma completo della Scuola è disponibile presso il sito del progetto https://www.progettogepa.unimore.it/attivita/spring-school-strumenti-per-la-promozione-della-parita-di-genere/