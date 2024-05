A Formigine torna la rassegna Futuro Presente

Si terrà domani (mercoledì 8 maggio) il primo dei due incontri in programma per la rassegna Futuro Presente. Le conferenze si terranno al Castello di Formigine, con inizio alle 21 e ingresso libero.

I primi due ospiti saranno la reporter di guerra Greta Cristini e il geografo Franco Farinelli, che si confronteranno su “Geopolitica, spazio e conflitto”. Il 22 maggio si parlerà di economia con i professori Emanuele Felice e Stefano Zamagni.

Greta Cristini: analista di geopolitica e affari internazionali per numerose testate e reporter di guerra. Laureata alla Sorbona, è stata per anni avvocato a New York e dall’inizio del conflitto in Ucraina ha trascorso sul campo diversi mesi come reporter. È autrice di: Geopolitica, edito da Piemme e del podcast Il grande gioco.

Franco Farinelli: geografo, ha insegnato Geografia alle Università di Ginevra, Los Angeles (UCLA), Berkeley (UCB), Sorbona di Parigi ed è stato Professore ordinario all’Università di Bologna. È autore di: Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo e La crisi della ragione cartografica, editi da Einaudi.