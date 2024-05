Contrasto allo spaccio di droga: 26enne arrestato a Bologna

I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un 26enne straniero, senza fissa dimora, disoccupato, noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di venerdì 3 maggio, durante un servizio antidroga che i Carabinieri stavano effettuando nei pressi di Piazza XX Settembre e vie limitrofe, a seguito delle molteplici segnalazioni fatte dai cittadini.

I militari, durante tali controlli, hanno sorpreso il 26enne il quale aveva ceduto per pochi euro una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish ad un altro cittadino straniero, successivamente identificato e segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Alla luce di quanto accaduto, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale del 26enne, la quale ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, nella circostanza 6,57gr di hashish, 3,63 gr. di cocaina, tra l’atro suddivisa in 29 dosi e 3,46 gr di MDMA, oltre alla somma in denaro di 314 euro circa, ritenuta provento di attività di spaccio.

Sia le sostanze stupefacenti che il denaro sono stati immediatamente sequestrati e il 26enne straniero, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza per giudizio direttissimo.