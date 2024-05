Reggio Emilia, trovato con un cellulare e un monopattino elettrico rubato: 33enne denunciato

Nel primo pomeriggio di mercoledì 1° maggio, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto in via Terrachini, a seguito di una segnalazione pervenuta presso la locale Sala Operativa da parte di una donna, in merito ad un furto e un successivo possibile ritrovamento del suo telefono cellulare.

Nello specifico, la donna riferiva che la notte precedente aveva subito il furto del suo telefono cellulare all’esterno di un ristorante in Piazza San Prospero. Utilizzando un’applicazione di geo localizzazione del proprio telefono cellulare, le veniva segnalata la presenza dello stesso all’interno di un edificio di via Terrachini.

Giunti immediatamente sul posto, insieme alla richiedente, dopo qualche minuto gli agenti notavano uscire da quell’edificio, a bordo di un monopattino elettrico, una persona che la richiedente riconosceva come un soggetto presente all’esterno del ristorante al momento del furto subito.

Subito fermato e dopo averlo incalzato con alcune domande in merito ai fatti, il soggetto ammetteva di avere con sé il telefono cellulare e di averlo occultato sotto un albero nel giardino di quel palazzo. Dopo averlo recuperato la richiedente riconosceva il dispositivo quale di sua proprietà.

A seguito di accertamenti nei confronti del soggetto, un tunisino di 33 anni, irregolare sul territorio nazionale, gli agenti appuravano inoltre che anche il monopattino elettrico su cui viaggiava fosse provento di un furto avvenuto a marzo.

Al termine di tutti gli opportuni accertamenti di rito, il 33enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione mentre sia il telefono cellulare che il monopattino elettrico sono stati restituiti ai legittimi proprietari.