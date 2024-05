Nuovo parcheggio sotterraneo a Formigine, a sud-est del Comparto “ex Cantina Sociale”

A partire da oggi, il parcheggio sotterraneo su due livelli posizionato in via Pascoli a Formigine, a sud-est del Comparto “ex Cantina Sociale”, è accessibile e gratuito per tutti. Il parcheggio, aperto questa mattina in occasione del Motor Valley Fest, fornisce 125 nuovi posti auto dedicati al centro storico, distribuiti tra i 68 al piano interrato e i restanti 57 al piano terra.

Con i suoi due livelli, la nuova opera garantisce una gestione intelligente dello spazio, ottimizzando l’esperienza di parcheggio sia per i residenti che per i visitatori. Inoltre, la sua collocazione strategica facilita l’accesso alle attività commerciali e ai luoghi di interesse del centro storico.

Sul versante funzionale, il parcheggio è dotato di un impianto di illuminazione all’avanguardia per garantire la sicurezza durante le ore serali, mentre le telecamere di videosorveglianza contribuiscono a rendere l’ambiente sicuro. Il corpo scale e l’ascensore rappresentano elementi chiave per rendere l’accesso ai due livelli agevole e inclusivo, favorendo anche coloro con mobilità ridotta. Lo spazio è inoltre accessibile alle autovetture attraverso una rampa dedicata.

L’opera, derivante da oneri di urbanizzazione, rientra nel progetto più ampio della riqualificazione dell’ex Cantina Sociale.