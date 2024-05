Controlli straordinari dei Carabinieri di Sassuolo per la prevenzione delle condotte di guida pericolosa

La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni del distretto ceramico. L’operazione ha permesso di accertare illeciti penali e amministrativi in materia di Codice della Strada.

A Sassuolo, un giovane sottoposto a controllo stradale è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico di 1,24 g/l alla prima prova e 0,86 g/l alla seconda. È stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica. Analoga positività all’alcol, con sanzione amministrativa, è stata rilevata nei confronti di un altro uomo nel medesimo centro abitato. Le sanzioni accessorie hanno comportato il ritiro dei documenti di guida e l’affidamento a terzi dei veicoli.

A Formigine una donna è stata sottoposta a controllo dell’alcol test e anche in questo caso i valori hanno deposto per la guida in stato di ebbrezza alcolica. Notando anomalie comportamentali, la stessa è stata invitata a sottoporsi ad esami clinici per accertare l’eventuale guida in stato di alterazione anche da stupefacenti e, avendo opposto il rifiuto, è stata denunciata per lo specifico reato del codice stradale.

Sempre a Formigine, un uomo è stato trovato in possesso di modica quantità di hascisc per uso personale, motivo per cui è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura di Modena.