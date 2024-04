Unione delle Terre d’Argine, caregiver e comunità per un nuovo welfare: il via il 4 maggio

Anche quest’anno -per la quattordicesima volta- il mese di maggio vedrà convegni, seminari e laboratori, in presenza e online, per: riflettere, confrontarsi, valorizzare e sostenere il ruolo del caregiver familiare nelle nostre comunità come motore di un nuovo welfare.

Con il sostegno dell’Unione delle Terre d’Argine e il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dell’Ausl di Modena, la Cooperativa sociale ANZIANI E NON SOLO in partenariato con CARER ETS – Associazione dei caregiver familiari-, presenta un fitto programma di eventi.

Per tutto il mese di maggio si susseguiranno, in presenza, incontri partecipativi e laboratori per il benessere del caregiver, che animeranno i diversi Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine ed incontri online per approfondimenti e confronti sui temi dei diritti dei caregiver familiari e degli assistiti: dal decimo compleanno della legge sul caregiver della Regione Emilia Romagna al confronto in atto a livello nazionale sulla legge di riforma della non autosufficienza.

Si inizia il 4 maggio ore 10 e Campogalliano (Laghi Curiel) con attività mirate al benessere del caregiver, l’11 ore 10 a Soliera presso la Biblioteca Campori con la biblioteca vivente : “i caregiver si raccontano,” il 18 ore 10 a Novi (Polo artistico culturale) si replica con il laboratorio del benessere. Il 16 a Carpi dalle 15 presso la Casa del Volontariato si terrà un incontro di progettazione condivisa (world cafè) rivolto a studenti, insegnanti, operatori sociali, associazioni per rispondere ai bisogni dei giovani caregiver delle nostre comunità..

Di nuovo a Carpi il 25 maggio dalle 15 i caregiver si ritroveranno presso Nonno Pep : un momento informale di incontro e condivisione, il piacere di stare insieme a chiacchierare in occasione della giornata regionale dedicata ai familiari che si prendono cura..

Il 30 maggio, ore 15, presso la nuova Casa della Comunità di Carpi, ci si confronterà su come i Servizi sociali e sanitari del territorio, nella loro sempre più stretta integrazione, lavorano per sostenere l’inclusione delle persone che necessitano di cura e i loro caregiver.

E gli incontri on line?

Il 9 maggio alle ore 15 un webinar che vuole fare il punto, a 10 anni dalla approvazione della prima legge in Italia – quella della Regione Emilia Romagna- di riconoscimento della figura e del ruolo del caregiver familiare, Si partirà dall’esperienza maturata e dai traguardi da perseguire. Si confronteranno poi: rappresentanti di altre Regioni, di Associazioni nazionali, dell’Antenna nazionale dell’Unione Europea. Concluderà i lavori Stefano Bonacini, Presidente della Regione Emilia Romagna.

Avrà poi luogo il 23 maggio, sempre alle 15 un secondo webinar, che mira a riflettere su come si potranno affrontare le sfide della cronicità e della non autosufficienza sulla base delle riforme in campo a livello nazionale.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per iscrizioni Segretaria organizzativa di Anziani e non solo . Tel 059645421, mail info@anzianienonsolo.it, Cell e Whattsapp +39 393 9096569.

Il programma completo è scaricabile su WWW.CAREGIVERDAY.IT/#CDAY_2024