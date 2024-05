Discarica: depositata al TAR la memoria di replica del Comune di Finale Emilia

Nella giornata di martedì 14 maggio 2024 il Comune di Finale Emilia ha depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna una memoria di replica che controbatte le osservazioni presentate da Arpae rispetto alla richiesta di annullamento delle determinazioni dirigenziali riguardanti la discarica Feronia di Finale Emilia, avanzata dall’amministrazione comunale attraverso il proprio legale, avvocato Matteo Ceruti, con il ricorso originario del 17 luglio 2023 e il ricorso aggiuntivo presentato l’11 aprile 2024 e supportato dalla relazione tecnica redatta dal consulente chimico, Roberto Chiono, già docente di “Normativa tecnica ambientale e strategie di indagine” all’Università di Torino, perito per diverse procure e consulente tecnico di alcuni tribunali.

Le determinazioni dirigenziali di Arpae di cui il Comune di Finale Emilia chiede l’annullamento sono la 2553 del 18 maggio 2023 – unitamente a tutti gli atti successivamente ad essa collegati – che assumeva come valori di fondo quelli che per l’amministrazione finalese sono invece gli sforamenti riscontrati, e la 771 del 9 febbraio 2024 con la quale si sanciva la ratifica positiva della Conferenza dei Servizi del 19 dicembre 2023 che approvava l’analisi di sito specifica trasmessa da Feronia, con annessa dichiarazione di non contaminazione della discarica.