Unimore alle fasi finali dei Campionati Nazionali Universoitari di pallacanestro

Lunedì 29 aprile, è stato disputato il secondo match dei Campionati Nazionali Universitari da parte dei ragazzi del Cus Mo.Re, la squadra che rappresenta Unimore.

Ostacolo tra il nostro Ateneo e le finali Nazionali di Campobasso, il Cus Piemonte Orientale (Alessandria).

Anche questa volta, nonostante la lunga trasferta, i nostri cussini partono meglio piazzando subito un break di 12-1.

Dopo 10’ il punteggio recita 12-26 in favore di Unimore con il duo Mingotti- Saccone a farla da padrone.

La forbice si allarga nella seconda frazione con la squadra di Pantaleo che appare determinata a raggiungere il pass per le finali, complici delle percentuali ottime da 3 punti.

A metà gara lo scarto è di 22 punti con la qualificazione che non sembra essere in discussione.

Nella ripresa i locali ci provano con orgoglio e riescono a pareggiare la terza frazione per 19-19, ma senza mai impensierire gli ospiti.

La zona piemontese toglie ritmo a Unimore e gli ultimi 10’ vengono giocati senza squilli ad eccezione di una schiacciata di Saccone.

Lo score finale recita 55-84 in favore del Cus Mo.Re, che conquistano il pass per le Fasi Finali che si terranno a Campobasso dal 21 al 25 maggio.

Da segnalare i 24 punti del modenese Mingotti, classe 2004 e le prove positive di Reale e Kashin.

Ora testa alle finali per un gruppo che nei prossimi anni potrà togliersi delle soddisfazioni.

Molti gli studenti/atleti delle società cestistiche di Modena e Reggio Emilia.