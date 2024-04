Sinner piega Khachanov e vola nei quarti a Madrid

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale al “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 1, in campo nonostante un problema all’anca, ha piegato in rimonta negli ottavi di finale il russo Karen Khachanov, 16esima forza del seeding, in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-3, maturato in due ore e 11 minuti di gioco. “Oggi è stata molto dura, il mio avversario ha giocato davvero bene – il commento a caldo di Sinner – Ho servito bene nei momenti importanti e posso essere contento di questa prestazione. Il problema all’anca? Ho disputato tanti match quest’anno, sono consapevole che possono succedere queste cose. Ho scelto di giocare all’ultimo momento: in carriera ho già vissuto questo tipo di situazioni. E comunque oggi mi sentivo meglio fisicamente anche se non ancora al 100%”. L’azzurro affronterà per un posto in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime, che negli ottavi ha eliminato il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 5, per 6-4 7-5.

