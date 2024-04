Lavori notturni sulla linea ferroviaria Modena-Formigine

Giovedì 2 maggio, sulla linea ferroviaria Modena-Formigine, prendono il via una serie di interventi notturni, a cura di Fer, all’altezza dei passaggi a livello di via Vicenza, via Ferrini, via Treviso, via Morane, via Mantegna, via Verona. I lavori consistono nella posa di cavi e tubazioni necessari per realizzare il Sottosistema di terra (Sst) di sicurezza e segnalamento per il controllo della marcia del treno (Scmt).

Gli interventi saranno realizzati di notte, dalle 21.30 alle 4, e prevedono il restringimento della carreggiata con limite di velocità a 30 Km/h e senso unico alternato regolato da movieri nelle aree interessate di volta in volta dal cantiere.

I lavori partono giovedì 2 maggio dal passaggio a livello di via Vicenza; venerdì 3 maggio si svolgono in via Ferrini; sabato 4 maggio in via Verona (tutte strade senza uscita). Domenica 5 maggio l’intervento viene effettuato al passaggio a livello di via Morane, lunedì 6 maggio in quello di via Mantegna, martedì 7 maggio in via Verona.