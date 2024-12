Il Maestro Giovanni Allevi in ‘Piano Solo Tour 2024’ domenica al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Dopo il commovente ritorno alle scene dal palco di Sanremo, il Maestro Giovanni Allevi incanterà il pubblico con le sue più celebri composizioni, il 15 dicembre alle ore 18, al Teatro EuropAuditorium di Bologna. Il concerto è organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Il compositore classico ribelle, impegnato in un tour internazionale di pianoforte solo, continua a registrare sold out nei più prestigiosi e grandi teatri. È un risultato straordinario che conferma non solo il talento indiscusso del Maestro, ma anche il sostegno che il suo amato pubblico, in questi anni di lontananza dalle scene, ha continuato a dimostrare tramite i suoi profili social che mostrano un seguito da rockstar. Le sue composizioni sono un viaggio emozionale che tocca corde profonde nell’animo di chi ascolta, mescolando virtuosismo tecnico con melodie avvolgenti e suggestive.