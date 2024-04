Noemi a festivaLOVE sabato 1° giugno

Sarà Noemi la protagonista del concerto di sabato 1° giugno a Scandiano, il secondo di tre live che rappresentano la proposta di concerti di festivaLOVE, il festival scandianese dedicata all’amore. Concerti che sono organizzati dal Comune di Scandiano in collaborazione con Ater Fondazione.

Si tratta di un appuntamento, quello con festivaLOVE, che porterà a Scandiano migliaia di persone ad assistere ad una tre giorni (31 maggio-2 giugno) fatta di talk, esibizioni di circo contemporaneo, installazioni, attività per bambini e famiglie, progetti speciali, appuntamenti di ogni genere per tutte le età e ovviamente tanta musica.

La musica è sempre stata uno dei linguaggi del festival, quest’anno sarà protagonista in Piazza Fiume e in Piazza Spallanzani, quest’ultima nelle due serate di venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno dove verranno allestiti dj set e contest a cura di Arci Tunnel.

Nella storica piazza dei concerti, Piazza Fiume, saranno invece 3 i live proposti, due ad ingresso gratuito (venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno) e una serata a pagamento dove si esibirà come già annunciato Daniele Silvestri opening act Casadilego (Biblietto unico € 18, acquistabili su Vivaticket e presso la biglietetria del cinema teatro Boiardo, per info e prenotazioni tel. 0522/854355 mail info@cinemateatroboiardo.com).

Se venerdì 31 maggio, dunque, l’appuntamento è quello con la band milanese La Crus, sabato 1 giugno a calcare il palco sarà Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano e conduttrice insieme a Ermal Meta dell’edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio di Roma.

Il concerto, che avrà inizio alle ore 21,30, è totalmente gratuito e l’accesso è libero fino a esaurimento della capienza della piazza con posti a sedere non numerati.

Scandiano, dunque, si appresta a dare il benvenuto a Noemi che recentemente ha annunciato il suo ritorno a distanza di due anni dalla sua ultima uscita discografica con un nuovo singolo; “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music) disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Noemi quindi tornerà a esibirsi live con nuove date estive sui palchi di diverse città italiane da maggio a settembre.

Scritta da Noemi, Golden Years e Drast, e prodotta da Golden Years e Drast, “Non Ho Bisogno Di Te” è un brano uptempo, una carica di energia che esplode in soli due minuti e mezzo, con un crescendo potente e influenze gospel, che racconta del raggiungimento di una piena consapevolezza di sé stessi e di una totale coscienza della propria identità raggiunta a seguito di una lunga e rigenerante metamorfosi. Il nuovo singolo di Noemi è un inno al coraggio, un’esortazione a non accontentarsi mai ricercando sempre il meglio per sé, senza avere paura di dire di no a tutto ciò che ci è ostile e superfluo, non necessario per la nostra crescita e realizzazione.