BolognaFiere, l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2023

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di BolognaFiere S.p.A. (di seguito anche “BolognaFiere” o la “Società” e, congiuntamente alle società controllate, il “Gruppo“), tra i principali operatori fieristici internazionali, si è riunita in data odierna per approvare i seguenti punti all’ordine del giorno.

Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2023

L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e preso visione del Bilancio consolidato con i seguenti risultati economico-finanziari consolidati:

Ricavi a euro 233,5 milioni, +17% rispetto al 2022

a euro 233,5 milioni, +17% rispetto al 2022 EBITDA Adjusted (ovvero esclusi i costi della quotazione e altri elementi non ricorrenti) pari a euro 29,6 mln, +50% rispetto al 2022

(ovvero esclusi i costi della quotazione e altri elementi non ricorrenti) pari a euro 29,6 mln, +50% rispetto al 2022 Utile Netto pari a euro 732 mila, contro la perdita di euro 5,3 milioni di euro del 2022

pari a euro 732 mila, contro la perdita di euro 5,3 milioni di euro del 2022 Posizione Finanziaria Netta monetaria a euro 75,9 milioni, in miglioramento rispetto a euro 111,5 milioni al 31 dicembre 2022

Destinazione del risultato d’esercizio e Deliberazioni inerenti e conseguenti

L’Assemblea ha deliberato di portare a nuovo l’utile di esercizio della capogruppo BolognaFiere S.p.A. pari a 2.122.916 euro.

Integrazione del Collegio Sindacale

L’Assemblea ha nominato la d.ssa Maria Vittoria Pegoli quale nuovo Sindaco supplente, in seguito alle dimissioni rassegnate per motivi professionali dalla medesima carica da parte del dott. Mario Ferrol, comunicate alla Società in data 11 dicembre 2023.

Il Sindaco supplente nominato scadrà insieme con i componenti del Collegio in carica, e quindi all’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale, anche supplenti, possiedono i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti, tra i quali i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, TUF, come precisato dall’art. 27 dello Statuto Sociale.

Documentazione

Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di BolognaFiere www.bolognafiere.it (sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti”) nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni/Documenti”), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le Relazioni e il Bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023 sono disponibili sul sito internet della Società www.bolognafiere.it (sezione “Investor Relations/Bilanci e Relazioni”) nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.com (sezione “Azioni/Documenti”).