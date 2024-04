Alessandrini ad Ago, Zucchelli presidente di Cambiamo

Sarà Roberto Alessandrini, docente di Antropologia e comunicazione all’Università Pontificia Salesiana, giornalista e consulente editoriale, a rappresentare il Comune di Modena nel Consiglio d’indirizzo della Fondazione di partecipazione Ago – Modena Fabbriche culturali dopo le dimissioni dalla presidenza di Massimo Mezzetti.

Lo ha comunicato al Consiglio comunale il sindaco Gian Carlo Muzzarelli nella seduta di lunedì 29 aprile riepilogando le nomine e le designazioni formalizzate in questi giorni che hanno riguardato anche Hera spa, Cambiamo spa, Fondazione Democenter Sipe, Fondazione Ert, Fondazione Casa Museo Enzo Ferrari, Asp Patronato per i figli del Popolo e fondazione San Paolo e San Geminiano. Il sindaco ha ringraziato tutti coloro che hanno presentato la candidatura sulla base dei diversi avvisi pubblici delle ultime settimane.

Roberto Alessandrini, 58 anni, già componente del Consiglio d’indirizzo di Ago, è stato direttore editoriale di Marietti 1820, tra il 2018 e il 2022, e caporedattore delle Edizioni Dehoniane, tra il 2012 e il 2019. Dallo scorso anno collabora anche alla cattedra di Pedagogia generale e sociale all’Università di Napoli Federico II. Laureato in Filosofia, Alessandrini è anche giornalista e autore di saggi, testi teatrali e pubblicazioni per ragazzi. Alessandrini rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al 2026. È previsto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio d’indirizzo.

Per la vice presidenza di Hera spa, in vista dell’assemblea della società in programma martedì 30 aprile, il sindaco ha confermato la designazione dell’avvocato Tommaso Rotella, 52 anni, già condivisa nella riunione del Patto di sindacato di secondo livello che raggruppa i Comuni modenesi soci. Rotella rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al 2025.

Silvia Zucchelli, 43 anni, laureata in Economia aziendale, commercialista e revisora legale, è la nuova presidente della società di trasformazione urbana Cambiamo spa, Per il cda della società è stata designata Brunella Piccinini che ne è già componente. Gli incarichi sono per tre esercizi e a titolo gratuito.

Nel cda della Fondazione Democenter Sipe (incarico gratuito, per tre esercizi) è stato confermato, dopo la nomina dello scorso anno, il commercialista e revisore legale Giovanni Basile, 59 anni, già vice presidente di Hera spa.

Per la nomina nel consiglio d’amministrazione di Emilia-Romagna teatro Fondazione (carica gratuita, per quattro anni) è stato designato come candidato da proporre al Consiglio generale dell’ente Giuliano Barbolini, attuale presidente di Ert. Barbolini, 78 anni, è stato sindaco di Modena tra il 1995 e il 2004, in seguito senatore tra il 2005 e il 2013. In precedenza, era stato anche assessore regionale e presidente della Provincia di Modena.

Come componenti del cda della Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo (incarichi gratuiti, per tre anni) sono stati designati, come candidati da proporre all’assemblea dei soci per la nomina l’attuale presidente Fabrizio Corsini, 55 anni, avvocato, e la dirigente comunale Giulia Severi.

Per il consiglio di amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi Patronato per figli del popolo e fondazione San Paolo e San Geminiano sono stati designati due candidati da proporre all’assemblea dei soci per la conferma in quanto già componenti del cda: Clotilde Nuzzo e Giorgio Prampolini. L’incarico è per cinque anni e l’assemblea dei soci può deliberare un gettone di presenza.