Riparte il progetto di volontariato “Al Volo”

Sta per iniziare una nuova estate di impegno civico per i ragazzi delle scuole medie del territorio dell’Unione con l’inaugurazione del progetto “Al Volo 2024”, che vede decine di proposte di volontariato attive da giugno a settembre.

“Al Volo”, grazie alla preziosissima disponibilità delle associazioni partner che progettano, realizzano e affiancano i ragazzi iscritti alle diverse attività con figure tutor, si consolida come un’esperienza in grado ormai ogni anno di richiamare centinaia di ragazzi in esperienze di volontariato locali.

Il progetto, nato nel 2014 su iniziativa di alcuni genitori, ha raccolto nel corso degli anni una sempre maggiore e stretta collaborazione tra volontariato locale, famiglie residenti e scuole del territorio (in particolare, “A. Balletti” di Quattro Castella, “A. Manini” di Vezzano sul Crostolo e “L. Ariosto” Albinea e Borzano).

Coordinato dall’Informagiovani “Il Posto Giusto”, “Al Volo” è un progetto che concilia un’esperienza di incontro e relazione tra ragazzi e volontari, in grado di affinare in loro competenze manuali, sociali e cognitive che lasciano traccia nel loro percorso di crescita e in un primo approccio al volontariato.

Le iscrizioni sono possibili per tutte le ragazze e i ragazzi residenti nei comuni di Quattro Castella, Albinea e Vezzano che frequentano una scuola secondaria di primo grado (fuori o all’interno dei tre comuni), entro il 6 giugno ed esclusivamente all’indirizzo: https://www.collinematildiche.it/iscrizioni-progetto-al-volo/

La piattaforma consente la possibilità di iscriversi a un massimo di tre esperienze: alla prima scelta si viene certamente selezionati e chiamati, mentre alla seconda e terza solo nel caso in cui le disponibilità non siano già tutte occupate da prime scelte.

Quasi tutte le proposte hanno posti limitati. Qualora, al momento dell’iscrizione, l’attività prescelta risulti essere al completo, è possibile selezionare altre attività che hanno ancora posti a disposizione.

Inoltre, l’Associazione Valore Aggiunto Odv mette a disposizione una figura di supporto educativo alle attività scelte per i ragazzi/e con disabilità. Per chi avesse necessità di attivare questo supporto per il proprio figlio è pregato di contattare il prima possibile il numero 328.8896333 (Valentina Barozzi – referente progetto “Al Volo”) prima di effettuare l’iscrizione, per concordare modalità e tempi di affiancamento.

Le associazioni, i gruppi informali, le cooperative e tutte le realtà partner del progetto, senza i quali questa opportunità non sarebbe possibile, sono davvero tantissime.

Per Quattro Castella: Lipu Oasi Bianello, Polisportiva Terre Matildiche, Valore Aggiunto Odv, Banca del Tempo di Quattro Castella, I Boschi Aps Centro Sociale, Biblioteca di Quattro Castella, Aima Reggio Emilia ODV, Auser Reggio Emilia, Cinema Eden, Anpi sezione di Quattro Castella, Incontro società cooperativa-Piscina La Favorita, Associazione Amici del Presepio della Provincia di Reggio Emilia, Il Giardino di San Giuseppe Odv, Amici del Bianello, Caritas Interparrocchiale Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, Lergh ai Szoven.

Per Albinea: Comitato Fiera di Borzano, Amici del Cea Odv, Arte in orto Aps, Albinea Insieme Casa Cervi Luigi, San Gaetano Società Cooperativa Sociale-Casa Betania, Gruppo Volontari Protezione Civile, Albinea Live.

Per Vezzano: Caritas interparrocchiale Quattro Castella e Vezzano, Centro Sociale i Giardini, AID-Associazione Italiana Dislessia, Avis sezione Vezzano Sul Crostolo, Itaca S.C.S, Valcampola Cooperativa Sociale di Comunità, Biblioteca Comunale di Vezzano Sul Crostolo.