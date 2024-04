L’Orchestra Senzaspine al Teatro Duse di Bologna con ‘La Cenerentola’ di Gioachino Rossini

L’Orchestra Senzaspine porta in scena al Teatro Duse di Bologna, il 27 e 28 aprile (sabato ore 20.30, domenica ore 17) ‘La Cenerentola’, melodramma giocoso in due atti di Gioachino Rossini su libretto di Jacopo Ferretti. Sul podio il M° Tommaso Ussardi, alla regia Giovanni Dispenza. Lo spettacolo si tiene in collaborazione con Coro Lirico Sinfonico Colsper e fa parte della rassegna DUSEgiovani.

Composta da Rossini nel 1817, ‘La Cenerentola’ è una rivisitazione dell’omonima fiaba di Charles Perrault. L’adattamento di Ferretti introduce, infatti, un tocco di originalità alla trama tradizionale: la matrigna diventa il buffo Don Magnifico, la fatina è sostituita dal saggio filosofo Alidoro e al posto della scarpetta di cristallo compare uno ‘smaniglio’, un braccialetto che Cenerentola lascia all’amato principe Don Ramiro, prima di fuggire dal palazzo. L’essenza della storia rimane però intatta: l’amore, la gentilezza e la bontà trionfano sempre, come da tradizione rossiniana. Questa freschezza narrativa si riflette nelle scelte del regista Giovanni Dispenza che allestisce sulla scena un gigantesco libro pop-up, illustrato da Francesca Lelli e arricchito dai contributi video a cura di Daniele Poli. Si tratta di un elemento interattivo che prenderà vita accompagnando il viaggio dei personaggi in scena.

Biglietterie:

Teatro Duse – Via Cartoleria 42, Bologna – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19

Mercato Sonato – Via Tartini 3, Bologna – biglietteria@senzaspine.com – Martedì dalle 16 alle 20.30, mercoledì dalle 15 alle 19, giovedì dalle 10 alle 14

Online su Vivaticket