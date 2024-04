Maranello: RINVIATA la Festa del Tiepido

A causa del maltempo di questi ultimi giorni, la Festa del Tiepido e lo sciame di biciclette in programma per il pomeriggio di giovedì 25 aprile sono stati rinviati a data da destinarsi. Confermati gli altri appuntamenti e le iniziative in programma a Maranello nella giornata di giovedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione.