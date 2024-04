Dee Dee Bridgewater, Paola Turci e Mauro Pagani a CarpInMusica

Dee Dee Bridgewater Quartet, Mike Stern & Randy Brecker Band, Mauro Pagani e Paola Turci con Gino Castaldo: sono i big di “CarpInMusica” 2024, la rassegna organizzata dal Comune, in collaborazione con ATER Fondazione, nell’ambito di “La Carpi Estate”, che si svolgerà dal 1° luglio al 28 agosto.

Il programma è stato approvato dalla Giunta, e presto saranno acquistabili i

biglietti dei quattro concerti a pagamento (prezzo unico 12€ e posto non assegnato): la

vendita infatti prenderà il via sabato 18 maggio, presso Incarpi (da martedì a domenica

ore 10-18, chiusura cassa 17:30) oppure online sul circuito Vivaticket.

Il calendario, curato dal Direttore artistico del Teatro comunale M° Carlo

Guaitoli, prevede 14 concerti, dei quali appunto dieci gratuiti, distribuiti nelle

tradizionali sedi di piazzale Re Astolfo (“CarpIinJazz” e “Mundus”) e del cortile d’onore

di Palazzo dei Pio (“CarpInClassica” e “The Guitar Week”).

Ecco il programma dettagliato della nuova edizione (inizio spettacoli ore 21:30,

ingresso pubblico ore 21:00):

CARPINJAZZ

Ad inaugurare il cartellone jazz, sabato 13 luglio, il concerto a pagamento di Dee Dee

Bridgewater Quartet “meets” Medit Orchestra (diretta da Angelo Valori). Nel

quartetto, tutto al femminile, oltre alla leggenda statunitense del jazz ci sono Carmen

Staaf (piano), Evita Polidoro (batteria) e Rosa Brunello (contrabbasso).

La settimana successiva, venerdì 19 luglio, tocca alla The Swingers Orchestra

con il concerto “Duke Ellington in Harlem”. Martedì 30 luglio infine il duo formato da

Mike Stern & Randy Brecker Band, chitarrista il primo, trombettista l’altro. Anche

questo a pagamento.

MUNDUS

Due gli appuntamenti – entrambi a pagamento – nell’ambito di “Mundus”, la rassegna

curata da ATER: giovedì 4 luglio salirà sul palco Mauro Pagani, polistrumentista,

compositore e produttore discografico, che ha fatto parte della mitica PFM (“Premiata

Forneria Marconi”) e ha collaborato con molti altri autori e musicisti italiani, da De

André a Ligabue, da Vecchioni a Guccini. A Carpi, Pagani porterà il proprio “Crêuza de

Mä”, disco pubblicato nel 2004 riproponendo quello scritto vent’anni prima con

Fabrizio De André, con testi in genovese e sonorità mediterranee.

Mercoledì 24 luglio invece lo spettacolo con musica dal vivo di Paola Turci e

Gino Castaldo, “Il tempo dei Giganti”, dedicato agli anni 1979, 1980 e 1981, i tre anni

magici della musica italiana: racconti, filmati d’epoca per ricordare i capolavori di

Dalla e Battiato, canzoni iconiche di De André, Vasco Rossi, De Gregori, Paolo Conte,

hit di Bennato, Pino Daniele, Fossati, Battisti.

CARPINCLASSICA

Sarà un concerto classico a inaugurare il cartellone di “CarpInMusica” lunedì 1° luglio

con le musiche di van Beethoven, Waxman, Brahms interpretate da Mattia Pagliani

(violino) e Nicole Costoli (pianoforte). Una settimana dopo, il “Gate Duo”, ovvero

Simone Bellagamba (sassofono) e William Belpassi (pianoforte) suoneranno Lòpez,

Eychenne, Bédard, Creston, Fitkin. Lunedì 15 luglio, Chihiro Nagumo (mezzosoprano)

accompagnata da Hiromasa Tabata al pianoforte si esibiranno su musiche di

Schumann, Liszt, e Strauss. Lunedì 22 luglio toccherà al progetto “C3-

ChiesaCellosCremona”, ovvero Silvia Chiesa – concertista di fama internazionale e

docente del Conservatorio di Cremona, che si esibirà con i suoi allievi violoncellisti su

musiche di Bach e Villa-Lobos. Lunedì 29 luglio, duo femminile composto da

Margherita Russo (flauto) e Nicole Pedroni (arpa) per W. A. Mozart, C. Saint-Säens, M.

Ravel, G. Briccialdi. Infine, lunedì 6 agosto concerto di pianoforte (musiche di M.

Clementi, L. van Beethoven, F. Chopin) del giovane talento correggese, Carlo Alberto

Bacchi, 23 anni.

THE GUITAR WEEK

Agosto, come da tradizione, fa rima con chitarra. Gli artisti delle “sei corde” saranno i

protagonisti della “Guitar Week”, in realtà tre concerti, uno la settimana: lunedì 12,

mercoledì 21 e mercoledì 28.