Crea il caos all’interno del pronto soccorso e tenta di sfilare la pistola ad una guardia giurata: arrestato a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 30enne di origine pakistana, pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine, accusato dei reati di interruzione di pubblico servizio, minaccia grave e tentata rapina. I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di lunedì, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, ove la Centrale Operativa ha inviato due pattuglie del Nucleo Radiomobile poiché era stata riferita un’aggressione a due guardie giurate.

Lo straniero, soccorso dal personale del 118 in strada a causa di un forte stato di ubriachezza, giunto in ospedale è andato in escandescenza, chiedendo con insistenza di poter avere una birra e sbattendo con violenza alcune barelle contro le pareti del corridoio, scalciando anche una porta. Nel vano tentativo di placare la sua ira, un infermiere è stato minacciato ed ingiuriato dal 30enne e, solo grazie alla prontezza di due guardie giurate, il sanitario non è stato aggredito. In quei concitati momenti, lo straniero si è scagliato violentemente contro i due vigilantes tentando di colpirli al volto e, nella circostanza, ha cercato invano di sfilare la pistola di ordinanza. Inseguito dagli stessi vigilantes e dai Carabinieri, il 30enne è stato poi bloccato e portato in caserma per le procedure di foto segnalamento; su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Bologna.