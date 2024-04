Casalgrande: rubano materiale ferroso all’interno di un’azienda. Identificato uno dei presunti autori

Si sono introdotto all’interno della System Ceramics di Casalgrande, asportando diverso materiale ferroso che hanno caricato su un furgone e poi sono fuggiti. A seguito della denuncia presentata dal legale rappresentante dell’azienda, i carabinieri davano avvio alle indagini, e grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza ubicate nei pressi dell’azienda, riuscivano a risalire ad uno dei due presunti autori del furto. In corso di identificazione il secondo presunto reo. Con l’accusa di furto in concorso i carabinieri della stazione di Casalgrande hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale un 42enne residente nel reggiano.

I fatti risalgono al novembre scorso, quando la System Ceramics di Casalgrande denunciava il furto ad opera di ignoti di un ingente quantitativo di materiale ferroso, del valore complessivo di circa 1500 euro, consegnando ai militari copia dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato all’interno dell’azienda. I carabinieri, acquisita la denuncia, davano avvio alle indagini iniziando ad analizzare i filmati del sistema di video sorveglianza. Dai filmati, si appurava che la mattina del 6 novembre scorso, un furgone con all’interno due persone faceva ingresso all’intero dell’azienda, e dopo essersi posizionati nelle vicinanze della benna contenente il materiale ferroso, riuscivano ad asportare il contenuto del cassone. I successivi approfondimenti investigativi, permettevano ai militari di identificare il numero di targa del furgone utilizzato, riuscendo a risalire al 42enne intestatario del mezzo.

Ulteriori accertamenti, permettevano ai militari, di acquisire a carico del 42enne elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di furto aggravato per la cui ipotesi delittuosa veniva denunciato alla procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.