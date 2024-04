A Bologna il massimo punteggio nelle Bandiere gialle 2024 di FIAB-ComuniCiclabili

Bologna è il primo grande capoluogo metropolitano in Italia a conquistare il massimo punteggio (5 bike smile) nelle Bandiere gialle 2024 di FIAB-ComuniCiclabili, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, giunto alla settima edizione, che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile.

“Bologna, ComuneCiclabile fin dalla prima edizione – si legge nelle motivazioni – quest’anno raggiunge di misura il traguardo dei 5 bike smile, primo grande capoluogo metropolitano a conquistare questo risultato. A parte alcuni piccoli avanzamenti della rete ciclabile, il salto di punteggio è dovuto essenzialmente all’attuazione della Città 30, che sta dimostrando di salvare vite umane già in queste prime settimane di attuazione. Ricordiamo che l’asticella sale ogni anno, e sarà necessario proseguire con impegni virtuosi per conservare il vessillo e continuare a essere una realtà di riferimento per il nostro paese. A tal fine FIAB suggerisce quanto segue: la necessità di proseguire con la realizzazione di nuove strade scolastiche e di diffusi interventi di moderazione delle velocità nelle strade 30, accanto all’ampliamento della rete del Biciplan con interventi di qualità. Auspichiamo il potenziamento dell’installazione di portabiciclette e di parcheggi sicuri in tutto il territorio comunale, periferie comprese, per incentivare la mobilità ciclistica, nonché la riapertura della velostazione”.