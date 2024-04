É stato inaugurato oggi il punto elettorale di Antonio Platis candidato per Forza Italia alle elezioni Europee e della lista Forza Italia-Sassuolo al centro.

“Lo abbiamo fatto nel cuore della città per dare un ulteriore segnale di ascolto e vicinanza ai cittadini. In questa campagna elettorale racconteremo cosa abbiamo fatto in questi cinque anni e anche il lavoro da portare a termine nel prossimo mandato. Sarà una sede aperta ai consigli e ai suggerimenti della cittadinanza“.