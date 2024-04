Modena diventa Città ad Impatto Positivo

Un progetto promosso da PMG Italia Società Benefit per la diffusione di una cultura inclusiva basata su comportamenti eco sostenibili. Grazie alla collaborazione con il Comune di Modena, Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, Auser Modena, Anteas, Liceo Muratori-San Carlo e gli imprenditori del territorio, PMG Italia Società Benefit ha creato una solida rete di stakeholder per promuovere e sostenere progetti di inclusione sociale, formazione e riqualificazione ambientale.

Città ad Impatto Positivo è un ‘contenitore’ di progetti dedicati alla diffusione e affermazione di una Cultura ad Impatto Positivo, che guarda al benessere comune, alla cura e inclusività delle persone più fragili e alla formazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni alle tematiche sociali più urgenti.

Questo ‘contenitore’ si alimenta grazie a una solida rete tra Istituzioni, Enti del Terzo Settore, Imprenditori e Cittadini, tutti uniti nella realizzazione di progetti ad alto impatto su società, territorio e ambiente.

In particolare, sul territorio di Modena sono stati effettuati i seguenti interventi: servizi di inclusione: Anteas dispone ora di un veicolo allestito per effettuare servizi di prossimità sul territorio a favore delle persone e delle famiglie con fragilità. Un secondo veicolo verrà prossimamente consegnato ad Auser. Formazione: gli studenti del liceo Muratori-San Carlo parteciperanno ad una sessione formativa sui temi della sostenibilità, dell’Agenda 2030, della responsabilità sociale, dell’attenzione verso l’ambiente e le persone più fragili. Agli studenti si chiederà, in qualità di cittadini delle Città ad Impatto Positivo, di contribuire alla crescita della propria comunità, proponendo progetti concreti da realizzare in città. Il progetto scolastico si concluderà con l’esposizione dei progetti degli studenti e l’assegnazione delle borse di studio concesse dagli Ambasciatori Sostenitori. Tutela della salute: al Centro Servizi Volontariato è stato donato un defibrillatore per la cardio-protezione di tutti i cittadini: riqualificazione ambientale: a Modena verrà realizzato un bosco urbano attraverso la piantumazione di alberi, per contribuire all’ossigenazione dell’ambiente e creare uno spazio di ristoro di cui ogni cittadino potrà usufruire.

Le consegne del veicolo e del defibrillatore hanno avuto luogo lo scorso 19 aprile alla presenza del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del presidente del CSV Terre Estensi Alberto Caldana, del presidente di Anteas Onlus Giuseppe Polichetti, della dirigente scolastica Giovanna Morini e della prof. Sara Battaglino, resp.le per l’inclusione sociale, accompagnate dagli studenti del Liceo Muratori-San Carlo. Erano presenti anche gli Ambasciatori che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

In programma per il prossimo anno scolastico la piantumazione del bosco urbano e gli eventi scolastici di formazione e sensibilizzazione degli studenti ai temi della sostenibilità e dell’inclusione sociale.

«Questi progetti sono per noi fonte di grande soddisfazione. Dalla nostra trasformazione in Società Benefit nel 2020 abbiamo arricchito la nostra progettualità ampliando le nostre aree di intervento, continuando a dedicarci al mondo delle fragilità, di cui ci siamo sempre occupati con i nostri progetti di mobilità, ma unendo una particolare attenzione all’ambiente e coinvolgendo in progetti di formazione e sensibilizzazione le nuove generazioni, che saranno di fatto i cittadini del futuro, oltre che forieri di grande energia positiva – dichiara Marco Mazzoni, Amministratore Delegato di PMG Italia – Vedere gli stakeholder aderire ai nostri progetti con tanto entusiasmo e con tanto interesse, ci gratifica e ci conferma che abbiamo fatto la scelta giusta. Di fatto, la dimensione ‘Benefit’ era già nel nostro DNA prima ancora della trasformazione giuridica».