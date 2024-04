Maltempo: alcuni interventi dei Vigili del fuoco nel reggiano per alberi caduti

Il maltempo di oggi ha creato disagi nel reggiano dove diversi interventi dei Vigili del fuoco hanno riguardato alberi caduti o rami spezzati, come accaduto in Piazza Pablo Neruda a Reggio Emilia dove, intorno alle 12:00 è caduto un albero: oltre ai Vigili del fuoco su posto la Polizia locale. Stesso scenario in Via Caboto, sempre a Reggio dove intorno alle 15:00 una pianta è caduta sulla sede stradale; in Viale Leonardo da Vinci a Correggio dove, intorno alle 14:30, un albero collocato nelle pertinenze di un’abitazione privata è caduto su di un’autovettura. Fortunatamente non si segnalano feriti. Oltre ai vigili del fuoco è intervenuta la Polizia locale e in via dell’Industria a Casalgrande.