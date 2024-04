Il Consorzio della bonifica Burana informa che sono in spedizione gli avvisi di pagamento anno 2024

Stanno progressivamente uscendo sul territorio gli avvisi di pagamento contenenti il contributo consortile anno 2024. Nell’avviso in spedizione è contenuta la spiegazione del beneficio di bonifica ricevuto dall’immobile.

Si potrà procedere al pagamento:

– per importi pari o inferiori a € 150,00 in un’unica rata con scadenza 31/05/2024;

– per importi superiori a € 150,00 in un’unica rata con scadenza 31/05/2024 oppure in due rate

con scadenza 31/05/2024 e 31/07/2024.

Si informano i contribuenti che la modalità di versamento del contributo consortile avviene attraverso il sistema PagoPA realizzato da Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) per rendere sicuro, trasparente e tracciabile il pagamento.

COME CONTATTARE LA BONIFICA

Per ogni informazione di natura tecnica o catastale aggiuntiva, si invitano i contribuenti a mettersi in contatto con il Consorzio telefonicamente o tramite e-mail.

I consorziati che intendono verificare la propria posizione contributiva, gli immobili oggetto del contributo e relativo importo (bonifica, irrigazione, presidio idrogeologico) o richiedere l’aggiornamento di intestazione dell’avviso di pagamento (a seguito di vendite, successioni, etc.) possono rivolgersi al Consorzio tramite i seguenti contatti:

SEDE CENTRALE (MODENA)

Tel Centralino: 059-416511 – Fax: 059-239063

E-mail: catasto@consorzioburana.it

SEDI PERIFERICHE

SEDE DI MIRANDOLA Tel: 0535/20100 – Fax: 0535/25464

E-mail: sede.mirandola@consorzioburana.it

SEDE DI BONDENO Tel: 0532/893010 – Fax: 0532/892966

E-mail: sede.bondeno@consorzioburana.it

SEDE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Tel: 051/6875211 – Fax: 051/821358

E-mail: sede.s.giovanni@consorzioburana.it

ORARI INFORMAZIONI TELEFONICHE

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Inoltre è sempre attivo il n° verde 800 324464 che fornisce alcune utili informazioni tramite un risponditore automatico.

SALTA LA FILA

Per chi vuole mettersi in contatto con il Burana e verificare la propria posizione contributiva è disponibile il servizio “SALTA LA FILA!” per la prenotazione di telefonate e per venire richiamati senza attese telefoniche. Si prenota dal sito web www.consorzioburana.it

SITO INTERNET

Sul sito web www.consorzioburana.it è sempre attivo il servizio “Contribuenza facile” che consente di fornire informazioni dettagliate ai consorziati su quanto pagano e perché, mostrando gli elementi catastali degli immobili agricoli ed extragricoli oggetto di imposizione.

Per maggiori informazioni: www.consorzioburana.it