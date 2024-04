I risultati delle elezioni per il Senato Accademico dell’Università di Bologna

Si sono svolte oggi le elezioni per il rinnovo del Senato Accademico dell’Università di Bologna per il triennio 2024-2027, secondo il nuovo Statuto che prevede le seguenti componenti: cinque rappresentanti per ogni area scientifico-disciplinare, di cui almeno tre direttrici/direttori; un rappresentante dei Presidenti di Campus; due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

L’affluenza alle urne è stata del 68,02% (4578 su 6730). Per il personale docente e ricercatore ha voltato l’84,43% degli aventi diritto (2873 su 3403), mentre per il personale tecnico amministrativo ha voltato il 51,2% (1711 su 3342).

I cinque componenti eletti per l’Area Scientifica sono:

Prof.ssa Elena Fabbri (direttrice di dipartimento), con 93 voti;

Prof.ssa Beatrice Fraboni, con 117 voti;

Prof. Loris Giorgini (direttore di dipartimento), con 118 voti;

Prof.ssa Annamaria Montanari (direttrice di dipartimento), con 70 voti;

Prof. Paolo Bernardo Trost, con 97 voti.

Per l’Area Tecnologica sono stati eletti:

Prof. Fabrizio Ivan Apollonio (direttore di dipartimento), con 78 voti;

Prof. Valerio Cozzani (direttore di dipartimento), con 116 voti;

Prof. Maurizio Gabbrielli, con 146 voti;

Prof.ssa Rosalba Lanciotti (direttrice di dipartimento), con 119 voti;

Prof. Lorenzo Peretto, con 137 voti.

Gli eletti per l’Area Medica sono:

Prof. Pier Paolo Gatta (direttore di dipartimento), con 85 voti;

Prof. Gaetano La Manna, con 64 voti;

Prof. Rocco Liguori, con 102 voti;

Prof. Gianandrea Pasquinelli (direttore di dipartimento), con 133 voti;

Prof. Paolo Pillastrini (direttore di dipartimento), con 109 voti.

Per l’Area Umanistica sono stati eletti:

Prof. Roberto Balzani (direttore di dipartimento), con 127 voti;

Prof.ssa Anna Chiara Fariselli (direttrice di dipartimento), con 103 voti;

Prof. Nicola Grandi (direttore di dipartimento), con 105 voti;

Prof. Christopher Rundle (direttore di dipartimento), con 114 voti;

Prof.ssa Ira Vannini (direttrice di dipartimento), con 123 voti.

I cinque componenti eletti per l’Area Sociale sono:

Prof.ssa Carlotta Berti Ceroni (direttrice di dipartimento), con 78 voti;

Prof. Michele Caianiello, con 164 voti;

Prof. Francesco Nicolò Moro (direttore di dipartimento), con 107 voti;

Prof. Angelo Paletta (direttore di dipartimento), con 84 voti;

Prof. Carlo Trivisano (direttore di dipartimento), con 84 voti.

Come Rappresentante dei Presidenti di Campus è stato eletto il Prof. Emanuele Menegatti, con 597 voti.

Come Rappresentanti del personale tecnico amministrativo sono stati eletti:

Federico Barbino, con 509 voti;

Raffaele Pileggi, con 442 voti.

Premessa indispensabile al rinnovo del Senato Accademico è stata l’elezione di Direttrici e Direttori che si è svolta nelle scorse settimane per i 27 Dipartimenti dell’Alma Mater in cui i mandati erano in scadenza. Quando i nuovi eletti entreranno in carica, il prossimo 3 maggio, questo sarà l’elenco delle Direttrici e dei Direttori nei 31 Dipartimenti dell’Alma Mater:

Architettura – DA: Prof. Fabrizio Ivan Apollonio

Beni culturali – DBC: Prof.ssa Anna Chiara Fariselli

Chimica “Giacomo Ciamician” – CHIM: Prof.ssa Maria Letizia Focarete

Chimica industriale “Toso Montanari” – CHIMIND: Prof. Loris Giorgini

Delle Arti – DAR: Prof. Riccardo Brizzi

Farmacia e Biotecnologie – FaBiT: Prof.ssa Barbara Monti

Filologia classica e Italianistica – FICLIT: Prof. Nicola Grandi

Filosofia – FILO: Prof. Luca Guidetti

Fisica e Astronomia “Augusto Righi” – DIFA: Prof. Andrea Cimatti

Informatica – Scienza e Ingegneria – DISI: Prof. Andrea Omicini

Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM: Prof. Valerio Cozzani

Ingegneria dell’Energia elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi” – DEI: Prof. Riccardo Rovatti

Ingegneria industriale – DIN: Prof. Gian Marco Bianchi

Interpretazione e Traduzione – DIT: Prof. Christopher Rundle

Lingue, Letterature e Culture moderne – LILEC: Prof.ssa Paola Scrolavezza

Matematica – MAT: Prof.ssa Annamaria Montanari

Psicologia “Renzo Canestrari” – PSI: Prof.ssa Elvira Cicognani

Scienze aziendali – DiSA: Prof. Angelo Paletta

Scienze biologiche, geologiche e ambientali – BiGeA: Prof.ssa Elena Fabbri

Scienze biomediche e neuromotorie – DIBINEM: Prof. Paolo Pillastrini

Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” – EDU: Prof.ssa Ira Vannini

Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL: Prof.ssa Rosalba Lanciotti

Scienze economiche – DSE: Prof.ssa Carlotta Berti Ceroni

Scienze giuridiche – DSG: Prof. Federico Casolari

Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC: Prof. Gianandrea Pasquinelli

Scienze mediche veterinarie – DIMEVET: Prof. Paolo Gatta

Scienze per la Qualità della Vita – QUVI: Prof.ssa Carmela Fimognari

Scienze politiche e sociali – SPS: Prof. Francesco Niccolò Moro

Scienze statistiche “Paolo Fortunati” – STAT: Prof. Carlo Trivisano

Sociologia e Diritto dell’Economia – SDE: Prof.ssa Paola Parmiggiani

Storia Culture Civiltà – DiSCi: Prof. Roberto Balzani