Bologna: appena tornato in libertà 20enne arrestato in flagranza per il reato di danneggiamento

Nella mattinata di sabato 20 aprile, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino italiano classe 2004, resosi responsabile del reato di danneggiamento aggravato continuato.

Nello specifico, un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura si è recato nei pressi di Via Milazzo, in quanto un cittadino aveva segnalato la presenza di un soggetto che danneggiava, con violenti calci, alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada. Nell’occasione il richiedente, costantemente in contatto con la centrale operativa, riferiva ogni spostamento del soggetto.

Gli agenti giunti celermente sul posto, notavano il ragazzo corrispondente alle descrizioni fornite dal richiedente, pertanto, procedevano a fermarlo ed accompagnarlo presso gli uffici della locale Questura per ulteriori controlli.

A seguito di accertamenti, gli agenti appuravano che il soggetto risultava avere un precedente per furto aggravato e inoltre si apprendeva che circa tre ore prima lo stesso era stato liberato su disposizione del Pubblico Ministero dopo essere stato arrestato dall’Arma dei Carabinieri nella stessa mattinata. Il ventenne veniva quindi tratto in arresto per il reato di danneggiamento aggravato continuato.