Incendio di un garage a Castel del Rio

Ieri sera intorno alle 21:30, a Castel del Rio in località San Miniano, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio del garage di un’abitazione dove vi era custodito materiale vario. Sul posto due squadre dal distaccamento di Fontanelice, due dal distaccamento di Imola, una dalla centrale di Bologna e il funzionario di guardia. Una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti, causa intossicazione. Sul luogo anche i Carabinieri Castel del Rio.

La persona trasporta in ospedale per possibile intossicazione dai prodotti della combustione, era una mamma, all’arrivo dei Vigili del fuoco sul posto assieme al figlio.

All’interno del garage i Vigili del fuoco hanno rinvenuto un notevole quantitativo di legna da ardere e altro materiale non più riconoscibile, causa gli effetti dell’incendio. LE Cause del rogo non sono state accertare.