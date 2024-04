Garisenda, donati altri 100 mila euro

Rekeep, capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, insieme ai suoi lavoratori bolognesi, scende in campo al fianco del Comune per sostenere la Garisenda con una donazione di 100 mila euro alla raccolta fondi promossa da Palazzo d’Accursio.

Il finanziamento ai lavori per la messa in sicurezza, il consolidamento e il restauro della Torre Garisenda è stato raggiunto grazie al contributo degli oltre 2.000 lavoratori dell’area di Bologna di Rekeep.

La raccolta fondi patrocinata dal Comune per il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento e per le successive opere di restauro, è un’iniziativa molto sentita da parte di privati, enti e aziende bolognesi e non, come dimostrato anche dal lungo elenco di mecenati, consultabile in tempo reale all’indirizzo https://sosteniamoleduetorri.it/i-mecenati/