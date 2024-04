Domenica a Medolla ultimo appuntamento della Rassegna Concertistica “Dal Duo al Quintetto”

L’ultimo appuntamento della Rassegna Concertistica “Dal Duo al Quintetto” si svolgerà domenica 21 aprile alle ore 17 presso il Teatro “W. Facchini”, in Piazza del Popolo di Medolla.

I protagonisti del concerto saranno i componenti dell’UmbriaEnsemble, solisti e cameristi di chiara fama che possono vantare esperienze e riconoscimenti in ambiti sia classici che contemporanei: Angelo Cicillini – violino primo, Cecilia Rossi – violino secondo, Luca Ranieri – viola e Maria Cecilia Berioli – violoncello.

Il programma della serata “Voci di libertà” prevede un viaggio musicale alla scoperta delle più significative elegie per archi composte tra l’800 ed il ‘900.

Partendo da “Crisantemi – Elegia per archi” di Giacomo Puccini, eseguita per omaggiarlo nell’anno del primo centenario dalla sua scomparsa, verranno poi eseguiti brani di altri grandi autori del panorama musicale novecentesco, come G. F. Malipiero e D. Shostakovich.

Il costo del biglietto di ingresso al concerto sarà di 8€, con riduzione a 3,50€ per gli under 26 e gli over 65.