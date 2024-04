Vigili del fuoco al lavoro questo pomeriggio a Guastalla per spegnere l’incendio del tetto di un’abitazione in via Broccata al civico 18. Le fiamme hanno interessato circa 300 mt quadri di materiale ligneo. I vigili del fuoco sono sul posto con cinque squadre da Guastalla, Reggio e Suzzara. Le cause che hanno innescato l’incendio sono in via di accertamento.