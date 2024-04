PNRR: sette progetti di ricerca biomedica finanziati all’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Nuove terapie e reti di biobanche per i tumori muscoloscheletrici e le malattie rare, innovazioni nella diagnosi dell’osteoporosi, nuove soluzioni per ridurre l’impatto dei fallimenti delle protesi e migliorare le tecniche di chirurgia vertebrale: sono 6.630.275 euro i finanziamenti PNRR Del Ministero della Salute con cui l’IRCSS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna svilupperà sette progetti approvati nell’ambito della ricerca biomedica.

“Questi progetti rappresentano prospettive di grande interesse per il miglioramento delle cure in ambiti in cui la ricerca è determinante – commenta il direttore generale dell’Istituto Anselmo Campagna – Il Rizzoli sviluppa, nel lavoro congiunto tra laboratori e reparti, innovazione di riferimento internazionale: continuiamo anche grazie a queste risorse a svolgere attività di ricerca che garantisca risultati significativi per i nostri pazienti di oggi e di domani”.