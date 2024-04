Modena, tenta di tagliare una gomma all’auto della Polizia Locale: denunciato

Voleva danneggiare una vettura della Polizia locale di Modena tagliando il pneumatico, invece, per lui è finita con una denuncia per danneggiamento, anche se solo tentato e possesso di un coltellino.

Il giovane è stato notato da un operatore della Polizia locale che ha sventato il gesto di vandalismo ai danni di una vettura di servizio in sosta davanti al posto integrato di Polizia di via Fabriani, presso la stazione delle autocorriere. Si è dato quindi alla fuga, ma è stato fermato dallo stesso agente dopo poche decine di metri, sull’altro lato dell’edificio. Nella corsa, il 19enne di nazionalità italiana, residente in un comune della provincia, ha cercato di disfarsi dell’oggetto appuntito che, recuperato, è stato sequestrato. Non ha però fornito spiegazioni sul motivo del gesto ed è stato deferito all’autorità giudiziaria per il danneggiamento, fortunatamente non portato a compimento, oltre che per il possesso dell’oggetto appuntito.

La Polizia Locale, presente ogni giorno al presidio presso il posto integrato di Polizia del centro storico per la ricezione delle querele e delle denunce, oltre che per informazioni e pagamenti dei verbali di infrazione, è impegnata in servizi appiedati negli orari di maggiore afflusso nell’area della stazione delle autocorriere, crocevia di studenti e lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici.