All’Auditorium Ferrari di Maranello due giornate di eventi per la Motor Week

I protagonisti della terra dei motori si raccontano: nel fine settimana, in occasione della seconda edizione della Italian Motor Week, l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello ospita le testimonianze di uomini e donne che hanno contribuito a costruire il “mito” dell’automobilismo sportivo nella Motor Valley.

Due appuntamenti rivolti agli appassionati e a tutti coloro che vogliono approfondire curiosità e retroscena del mondo delle corse e dell’automotive, dalla viva voce di chi ha partecipato a sfide e avventure, sui circuiti di gara, nelle officine e negli stabilimenti produttivi.

Come Gisberto Leopardi, 93 anni, ex meccanico della Ferrari, assunto giovanissimo a soli 17 anni, nell’aprile 1947, nella fabbrica del Cavallino, dove ha lavorato per i successivi decenni a fianco di piloti, ingegneri e meccanici, diventando responsabile del montaggio di motori e telai della Formula Uno, in una carriera che lo ha visto lavorare a stretto contatto con Enzo Ferrari e formare decine di giovani, avviandoli alla squadra corse. La sua storia sarà raccontata presto in un libro a lui dedicato, curato dal giornalista Stefano Ferrari insieme al fotografo Luca Giovanelli e al collezionista e appassionato Luca Fornetti: un progetto editoriale che sarà presentato in anteprima sabato 20 aprile alle 17 all’Auditorium, dove sarà anche proiettato il docu-film “Motor Valley – Viaggio nella terra dei motori” realizzato da Stefano Ferrari insieme a Miria Burani. Promosso dalla Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi Emilia-Romagna, è il primo docufilm ufficiale che racconta la storia di luoghi, personaggi e imprese che sono diventati leggendari: una rassegna sul distretto industriale nato in Emilia-Romagna e noto in tutto il mondo per essere la culla di alcune delle industrie automobilistiche e motociclistiche più importanti del mondo.

A un altro protagonista della storia della Ferrari e delle corse è dedicato l’evento, sempre in Auditorium, di domenica 21 aprile, quando dopo la proiezione del Gran Premio di Formula 1 della Cina, alle ore 10.30, è prevista la presentazione del libro di Renata Nosetto “Giù la visiera e piede a tavoletta. La vita di Roberto Nosetto, il sogno Ferrari, la Formula 1 e il cammino verso il destino”, con la partecipazione dell’autrice, già capo ufficio stampa della F1, e di Monica Zanetti, prima donna a diventare tecnico della Ferrari, e la conduzione del giornalista Giampaolo Grimaldi. Un libro dedicato alla vicenda umana e professionale di Roberto Nosetto, direttore sportivo della Scuderia Ferrari e successivamente direttore dell’Autodromo di Imola. In apertura della mattinata la diretta del GP di Shangai, con inizio del collegamento alle ore 9 e apertura dell’Auditorium alle 8.30.

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad ingresso libero senza prenotazione.