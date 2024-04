Verso la nuova Casa della Comunità di Mirandola: sabato incontro pubblico per illustrare servizi e percorsi

A poco più di un mese dall’avvio dell’attività, la Casa della Comunità di Mirandola si racconta ai cittadini. L’incontro pubblico, che rientra nell’ambito della rassegna “Nuovi servizi per nuovi bisogni”, è in programma sabato 20 aprile, dalle ore 9 nella Sala “Rita Levi Montalcini” di via 29 maggio 4 a Mirandola: saranno gli stessi professionisti sanitari a presentare percorsi e servizi che animeranno la struttura che aprirà a giugno, negli spazi riqualificati all’interno dell’ala nord del corpo 02 dell’Ospedale Santa Maria Bianca. Una collocazione non casuale: la Casa della Comunità mirandolese si proporrà infatti come un ponte tra assistenza ospedaliera e territoriale, capace di integrare funzionalmente la presa in carico del cittadino grazie a percorsi condivisi e strutturati.

Dopo i saluti delle autorità e l’introduzione di Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto di Mirandola, prenderanno la parola le professioniste che hanno elaborato il progetto sanitario della struttura, ovvero Mariella Carolina Gallo, medico responsabile delle Cure Primarie di Mirandola, Mary Guerzoni, responsabile organizzativa delle Case della Comunità del Distretto di Mirandola, e Inga Iamandii (Cure Primarie). Saranno loro a entrare nel merito dei servizi che la Casa della Comunità offrirà al territorio negli oltre 1.400 mq di ambulatori specialistici e di medicina generale, dislocati su due piani: al piano rialzato saranno presenti ambulatori dedicati ai Medici di Medicina Generale della medicina di gruppo MediGroup Mirandola e uno spazio dedicato al volontariato e al Punto Unico di Accesso, per l’accoglienza e l’orientamento ai servizi; mentre al primo piano trovano spazio gli ambulatori specialistici di Diabetologia, Ortopedia, Infettivologia, Oculistica e Ortottica, insieme all’Infermiera di Comunità. Un ruolo centrale lo avranno anche i percorsi di promozione della salute e di prevenzione, di cui tratterà Anna Confente, referente distrettuale della Promozione della salute, mentre Lorenzo Scaglietti, psicologo e responsabile dei Percorsi territoriali di Comunità, parlerà della figura dello psicologo di comunità all’interno della Casa della Comunità. L’integrazione tra servizi sociali e sanitari sarà il tema dell’intervento di Veronica Bonatti, responsabile dell’Ufficio di Piano.

A seguire, un gruppo di studenti dell’Istituto di istruzione superiore Luosi ad indirizzo socio-sanitario, accompagnati dalla Dirigente scolastica Rossella Di Sorbo, illustreranno i passi salienti del percorso di partecipazione che ha coinvolto anche il volontariato, rappresentato da Laura Solieri del Centro Servizi Volontariato CSV Terre Estensi.