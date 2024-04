“Respiro”, a Maranello spettacolo tra musica, parole e canto

Venerdì 19 aprile alle ore 21 alla Biblioteca Mabic di Maranello è in programma “Respiro”, spettacolo tra parole, musica e canto proposto dall’Associazione Il Flauto Magico nell’ambito della rassegna “Incantastorie: Per dirlo in musica e parole”. Annalisa Vandelli (narrazione), Alessandra Fogliani (pianoforte) e Sandra Cartolari (canto) propongono uno spettacolo in cui la forza della parola poetica e narrativa si accompagna alla musica, per raccontare l’essere umano a partire dal tema del respiro: dal soffio della vita e dell’anima fino al sopravvivere quotidiano. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Annalisa Vandelli è fotoreporter freelance soprattutto in zone di emergenza e Paesi cosiddetti “in via di sviluppo” come Etiopia, Nicaragua, Tunisia, Guatemala, Pakistan, Territori Palestinesi, Kenya, Saharawi, Egitto, Albania, El Salvador, Giordania, Libano, Mozambico, Eritrea, Congo e altri. Ha all’attivo una quindicina di libri pubblicati in diverse lingue. Suoi articoli, video interviste e fotografie sono apparsi su diversi giornali, radio e televisioni. Alessandra Fogliani, diplomata in pianoforte, ha all’attivo un’ intensa attività concertistica in Italia e all’estero e in importanti rassegne internazionali. Sandra Cartolari ha cantato in diverse formazioni italiane e collaborato con musicisti stranieri in Germania, Svizzera, Olanda, Stati Uniti, Spagna e Canada. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche in Italia e all’estero e a numerosi festival e rassegne teatrali.