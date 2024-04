Reggio Emilia: 34enne irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti, accompagnato alla frontiera

Nella giornata di ieri, martedì 16 aprile, personale della Questura di Reggio Emilia ha provveduto ad effettuare un accompagnamento alla frontiera nei confronti di un 34enne di origine nigeriana gravato da un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Emilia.

L’uomo, con diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti, era irregolare sul territorio nazionale e, il 23 marzo scorso, era stato raggiunto dal provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Emilia e il contestuale decreto del Questore di Reggio Emilia di trattenimento del passaporto con l’obbligo di presentazione in Questura per effettuare l’accompagnamento alla frontiera.

Da quel momento, di fatto, il 34enne era diventato irreperibile, contravvenendo agli obblighi imposti. Nella mattina di ieri l’uomo è stato rintracciato mentre transitava in zona stazione da personale della Squadra Volanti, che ha provveduto a notificargli il provvedimento del Questore di Reggio Emilia di accompagnamento immediato alla frontiera aerea di Bologna, convalidato poi dal giudice di Pace di Reggio Emilia.

Al termine di tutte le opportune attività di rito, l’uomo è stato accompagnato presso l’aeroporto “G. Marconi” di Bologna dove è stato imbarcato su un volo con destinazione Casablanca (Marocco) da cui è stato trasferito, sempre su mezzo aereo, a Lagos (Nigeria).